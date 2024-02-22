İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden 'Seni bulacağız' raporu: Türkiye de var

İnsan Hakları İzleme Örgütü, devletlerin yurt dışındaki vatandaşlarına uyguladığı baskıya dair "Seni bulacağız" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'ye de yer verildi.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), "'Seni bulacağız': Devletlerin yurt dışındaki vatandaşlarına nasıl baskı uyguladığına küresel bir bakış" başlıklı bir rapor yayımladı.

HRW, 46 sayfalık raporu, "hükümetlerin yurt dışındaki muhalifleri, aktivistleri ve siyasi rakipleri nasıl hedef aldığını insan hakları açısından ele aldığı bir analiz" olarak tanımladı.

DW Türkçe'nin aktardığı raporda, özel bölüm ayrılan yaklaşık 20 ülke arasında Türkiye de yer aldı. "Kaçırılmalar ve zorla kaybedilmeler" kategorisinde yer alan Türkiye'yle ilgili bölümde, "Türk hükümeti Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen ve yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarını izlediğini açıkça ifade ediyor" denildi.

'BOZDAĞ SÖYLEDİ, AA DA HABERLERİ DUYURUYOR'

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın 2018 yılında "Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Gülen hareketiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 18 ülkeden 80 Türk vatandaşını kaçırdığı" bilgisini paylaştığını hatırlatan HRW, Anadolu Ajansı'nın da düzenli olarak MİT'in yurt dışında düzenlediği operasyonlarla Türkiye'ye geri getirdiği kişilere ilişkin haberler duyurduğunu belirtti.

AYTEN ÖZTÜRK HATIRLATMASI

"İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türk makamlarının yurt dışındaki mahkeme kararlarını ve yasal süreçleri baypas ederek Türk vatandaşlarını kaçırıp Türkiye'ye getirdiği vakalardan haberdar" denilen raporda, "2019'da DHKP-C bağlantısı gerekçesiyle yargılanan Ayten Öztürk'ün 2018'de Beyrut havalimanında Türk istihbaratınca kaçırılarak Türkiye'ye götürüldüğü ve zorla kaybedilip beş ayı aşkın süre işkence edildikten sonra resmen gözaltında olduğunun açıklandığı" ifade edildi.

Raporda, Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in Mayıs 2021'de MİT operasyonuyla Kenya'dan Türkiye'ye götürüldüğü, Gülen hareketiyle bağlantılı olmakla suçlanan Orhan İnandı'nın da aynı ay Kırgızistan'da kaçırıldıktan bir hafta sonra Ankara'da gözaltında ortaya çıktığı belirtildi.

'HUKUK DEVLETİNİN ZAYIF OLDUĞU' ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİ

HRW raporunda, MİT'in "geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da hukuk devleti yapısının zayıf olduğu ülkelerin katkılarıyla Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bireylerin kaçırılması ve Türkiye'ye teslim edilmesinin organizasyonuna yönelik uygulamalarını sürdürdüğü" tespitine yer verildi.

Raporda, geçen temmuz ve eylülde Tacik makamlarının da Emsal Koç ve Koray Vural'ın kaçırılması ve Türkiye'ye götürülmesinde yasal iade süreçlerini yok saydığı ifade edildi.

HRW raporunda özel bölümlerle yer verilen diğer ülkeler Suudi Arabistan, İran, Çin, Rusya, Azerbaycan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Cezayir, Ruanda, Güney Sudan, Etiyopya, Kamboçya, Tayland, Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Türkmenistan oldu.