"İnsan kaçakçılığı" şüphesiyle Fransa'da 4 gün bekletilen uçak, Hindistan'a indi

BAE-Nikaragua seferini yaparken yakıt ikmali için durduğu Fransa'da 4 gün bekletilen ve yolcularının çoğu Hindistan yurttaşlarından oluşan uçak, Hindistan'ın Mumbai kentine indi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-Nikaragua seferini yapan ve Fransa'da bulunan 4 gün boyunca bekletilen uçak ülkeden ayrılarak Hindistan'ın Mumbai kentine iniş yaptı.

Fransa'ya yakıt ikmali için iniş yapan ve yolcularının çoğu Hindistan yurttaşlarından oluşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-Nikaragua seferini yapan uçak "insan kaçakçılığı" şüphesiyle havalimanında 4 gün boyunca bekletildi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Fransa'nın 4 günün ardından kalkış izni verdiği uçak, 27 yolcusunu Fransa'da bıraktı ve 276 yolcusuyla Mumbai'ye iniş yaptı.

Yolculardan 25'inin "sığınma" başvurusu yaptığı için Fransa'da kaldığı, 2'sinin ise "insan kaçakçılığı" şüphesiyle sorgulanmak üzere bu ülkede bırakıldığı kaydedildi.

Fransa'nın, dün (25 Aralık Pazartesi) söz konusu uçağın kalkışına izin verdiği bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

BAE'nin Fujairah Havalimanı'ndan kalkarak Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın başkenti Managua'ya giden ve yaklaşık 300 Hint vatandaşını taşıyan Romanya merkezli Legend Airlines ait uçak, 21 Aralık'ta yakıt ikmali için indiği Fransız havalimanında, insan kaçakçılığı şüphesiyle tutulmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında uçaktaki 2 yolcunun gözaltına alındığı bildirilmişti.

Legend Airlines'in avukatları, uçağın 15 kişilik mürettebatının soruşturma kapsamında sorgulandığını ve serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Uçaktaki yolcular, uçağın iniş yapmasının ardından bir süre uçakta bekletilmiş, daha sonra havalimanı yolcu salonuna alınmıştı. 4 gündür havalimanı yolcu salonunda tutulan yolcular arasında çok sayıda refakatsiz çocuğun da yer aldığı belirtilmişti.