İnsan kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polisin durumlarından şüphelendiği Suriyeli göçmenlerin sorgusunda yasa dışı yollardan Rodos’a gitmek için kendilerini getiren aracı tarif etmeleri üzerine göçmen kaçakçısı şüphelisi biri Türk iki kişi yakalandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Polisin durumlarından şüphelendiği Suriyeli şahısların sorgusunda yasa dışı yollardan Rodos’a gitmek için kendilerini getiren aracı tarif etmeleri üzerine göçmen kaçakçısı şüphelisi biri Türk iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Tuzla mahallesinde bulunan bir otelde sırt çantalı, durumundan şüphelenilen 4 Suriye uyruklu şahsın yapılan kontrollerinde yasadışı yollardan Yunanistan’ın Rodos adasına gitmek için Fethiye’ye geldiklerini belirttiler.

Göçmenlerin kendilerini siyah renkli bir aracın getirdiğini belirtmesi üzerine polisin yaptığı arama sonrası U.M. isimli şahıs yakalandı. Göçmenlerin ifadesinde kendileriyle otelde ilgilenen kişinin ise Suriyeli A.H. olduğunu belirtmesi üzerine yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir U.M. isimli Türk ve bir Suriyeli A.H. işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edildiler. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.