İnsan kaçakçısından ‘güvence’li reklam

Ekonominin geldiği durum ve AKP rejiminin baskıları sonucu ülkeden gidenlerin sayısı artarken kaçakçılara ulaşmak ise çok kolaylaştı. Mesajlaşma uygulamaları üzerinden reklam yapan kaçakçılar ‘güvence’ veriyor.

Deniz GÜNGÖR

Son yıllarda yasal yollarla yurtdışına gitmek isteyen kişi sayısı giderek artarken bunu yapamayan kişiler, illegal yollarla yurtdışına gidişin yollarını aramaya başladı.

Mesajlaşma uygulaması olan Telegram’da insanları yasadışı yollarla yurtdışına çıkardıklarını iddia eden kişiler oluşturulan gruplarda reklamlarını yapıyor.

Türkiye’den Yunanistan, Almanya, İspanya gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra ABD’ye de yasadışı geçiş sağladıklarını söyleyen kişiler, kendilerine bu gruplar üzerinden ‘müşteri’ arıyor. Bazı kaçakçılar, ya ‘ön ödemeli’ ya da ‘ön ödemesiz’ para karşılığı insanları yasadışı olarak yurtdışına götürüyor. Söz konusu gruplarda yürüme veya bot gibi birçok yol üzerinden ulaşım sağlandığı bilgisine de yer veriliyor.

‘AVUKAT’ DAHİ VAR

BirGün’ün ulaştığı bir kaçakçı hakkında yurtdışı yasağı veya yakalama kararı olan kişilerin yasadışı yollarla kaçışlarını sağladığını ifade etti. Türkiye’den Yunanistan’a geçişi sorduğumuz kaçakçı, 4 bin 500 avro karşılığında Edirne’den yürüyerek Yunanistan’a geçiş sağladıklarını aktardı. Yakalanmama konusunda ‘garanti’ veren kaçakçının ifadelerine göre Almanya’ya geçiş ise toplamda yaklaşık 11 bin 500 avroya denk geliyor.

Ücreti yatırdıktan sonra aynı gün ülkeden çıkış sağlayabileceklerini ifade eden kaçakçı gidilen ülkede bir sorun yaşandığında avukat aracılığıyla ‘yardımcı olduklarını’ söyledi. Kaçakçı, söz konusu avukat ise bu yola başvuran kişilerin güvenlik birimleri tarafından sınır dışı edilmemesi için çalıştığını söyledi.

Ülkeye giriş yaptıktan sonra ise 10 gün boyunca mülteci kampında kalındığını söyleyen kaçakçı, avukatın verdiği bir evrak ile iltica başvurusu yapılabileceğini ya da yasadışı bir şekilde kişiyi mülteci kampında tutabileceklerini ileri sürdü.

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Ülkeden kaçış arttı

Ülkede artan ekonomik kriz ve iktidarın oluşturduğu baskıcı rejim nedeniyle yurttaşların yurtdışına iltica oranında artış yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkelerin başında gelen Almanya’ya iltica edenlerin oranı yüzde 155,6 arttı. Resmi verilere göre 2022’de Almanya’ya 23 bin 938 Türkiyeli iltica ederken 2023’te bu sayı 61 bin 181’e yükseldi. Kaçak yollarla iltica edenlerin sayısı ise bilinmiyor.