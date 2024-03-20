İnsanca yaşayacak ücret

Emek Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Enerji A.Ş. çalışanları düşük ücret dayatmasına karşı eylemlerinin ikinci gününde, insanca yaşayacak ücret istediklerini söyledi. İşçiler Aksaray Metrosu’ndan Saraçhane’deki İBB binası önüne yürüdü.

İBB önünde açıklama yapan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, işçilerin sefalet ücretiyle çalıştırıldığını, İBB yönetiminin bu sorunu çözmekle mükellef olduğunu ifade etti. Keskin, İBB yönetiminin kendilerinden eylemleri sonlandırılmasını istendiğini, bunun da işçilerin ellerindeki tek kozu ortadan kaldırmak anlamına geleceğini belirtti.

İşçiler ve sendika heyetinin İBB yetkilileriyle yapacağı görüşme iptal oldu. İşçi temsilcilerinden Faruk Beykoz, kendilerinin muhatap alınıp çözüm masası kurulmasını talep ettiklerini ifade etti. 30-35 metrelik direklerin tepelerinde yeterli güvenlik önlemlerinin dahi alınmadığı koşullarda çalıştıklarını aktaran Beykoz, buna rağmen düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Şube Kurucular Kurulu Başkanı Olcay Karabulut ise “Bu verdiğimiz mücadele aslında işimize, işyerimize sahip çıkma mücadelesidir. Asıl işi yapanlar olarak eşit işe eşit ücret bizim en temel hakkımız” dedi.