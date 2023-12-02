'İnsani ara' bitti, İsrail öldürmeye başladı

Dış Haberler

İsrail ile Hamas arasındaki 24 Kasım’da uygulamaya giren "insani ara" dün sabah son bulurken İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi’ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor" denildi. Hamas hükümeti yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı" ifadesi kullanıldı. Gazze İçişleri Bakanlığı da İsrail’in saldırılarında en az 57 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze yönetimi başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumu İsrail işgalinin suçlarından ve Gazze'de sivillere yönelik vahşi saldırılarından sorumlu tuttu.

İsrail ise Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçladı. Hamas'ın taraflar arasındaki mutabakata uygun biçimde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı, İsrail'e doğru roket fırlattığı kaydedilen açıklamada, "Amacımız, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak" denildi.