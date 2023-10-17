İnsani kriz çözülmeli

Gazze’de yaşanan insani kriz giderek büyüyor. Hastanelerde yaralılara bakılamıyor, halk suya erişemiyor, yüzlerce ölüyü enkazdan çıkarmaya çalışanlar bombaların hedefi oluyor. Kamuoyu tepkisi liderleri çözüm arayışına itiyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde sivilleri katleden İsrail’in yol açtığı insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Dünya kamuoyunun tepkisinin ise artmasıyla başta Tel Aviv’e ‘tam destek’ açıklayan Batılı liderler olmak üzere söylemler ‘yumuşarken’ diplomasi trafiği hız kazanıyor.

İsrail’in ablukaya alarak 10 gündür aralıksız bombaladığı Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucunda ölenlerin sayısının 2 bin 750’yi geçtiğini, 9 bin 700 Filistinlinin de yaralandığını aktardı.

Kara operasyonuna hazırlanan İsrail ordusu ise, 500 bin Filistinlinin Gazze’nin güneyine geçiş yaptığını duyurdu. Ordu ayrıca Hamas tarafından 199 kişinin rehin alındığını açıkladı.

FELAKET ÜSTÜNE FELAKET

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, yıkılan evlerin enkazı altında binden fazla kişinin cesedinin bulunduğunu açıklayarak bunun bir çevre felaketine dönüşeceği uyarısı yaptı. Öte yandan bakanlık, enkazlarda arama kurtarma çalışmaları yürütürken İsrail uçaklarının hedef aldığı 6 sivil savunma personelinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla basın mensubu yaralandığı ve 2 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'nin kuzeyini terk etmek isteyenlerden oluşan konvoya yönelik "güvenli rota"da gerçekleşen saldırıya ilişkin, "Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar" açıklaması yaptı.

GAZZE KURUYOR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde "acil su" ihtiyacına dikkati çekerek “Bu ölüm kalım meselesine dönüştü. İnsanlar kirli su tüketmek zorunda kalıyor. Bu da hastalık riskini artırıyor” denildi.

“Gazze’ye artık insani yardım sağlayamadığını” kaydeden BM’den yapılan açıklamada ayrıca Gazze’deki hastanelerde birkaç saatlik yakıt stoku kaldığı kaydedilerek “Jeneratörlerin kapatılması, binlerce hastanın hayatını riske atacak” ifadeleri kullanıldı.

“Ortadoğu’da uçurumun eşiğindeyiz” diyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise İsrail’e Gazze’deki sivillere acil ve engelsiz insani yardım erişimi sağlanması çağrısı yaptı. Guterres, BM’nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria’da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ise Gazze’nin güneyine su verilmesini “İsrail’in çıkarına” olduğu için desteklediğini, ancak ablukanın kaldırılmasına “şiddetle karşı çıktığını” söyledi.

İsrail Ordu Radyosu önceki gün Gazze'nin güneyine su tedarikinin yeniden başladığını duyurmuş, ancak Gazzeli yetkililer verilen su miktarının hala çok az olduğuna dikkat çekerek suyun pompalanması için gerekli elektrik ve yakıtın Gazze'de bulunmaması nedeniyle krizin devam ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, “İsrail’in Gazze’yi işgal etmesinin büyük hata olacağını” belirterek “Gazze’de olanlar, tüm Filistin halkını temsil etmeyen Hamas ile ilgili” dedi. İsrail’in Gazze’de “savaş kurallarına uyacağına” inandığını belirten Biden, böylece Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını belirtti.

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TEPKİLER 'ÇÖZÜM ARAYIŞINA' İTTİ

Gazze’de yaşanan insani krizin dünya kamuoyundaki yarattığı tepki ve düzenlenen kitlesel eylemlerin ardından bölgede çözüme yönelik söylemler ve görüşme trafiği hız kazandı. Ortadoğu turunda Mısır ziyaretinin ardından tekrar Tel Aviv’e doğru yola çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahire’de yaptığı açıklamada “Refah Sınır Kapısı’nın tekrar açılacağını” söyledi. Blinken, BM, Mısır, İsrail ve diğer ülkelerle yardımın Gazze’ye ulaştırılması için bir mekanizma kurulacağını aktardı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'deki yıkımın "uluslararası toplumda alarm zillerini yükselttiğini" bildirerek AB liderlerini acil toplantıya çağırdı. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere bugün Umman'da toplanacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ise bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Berlin’de yapacağı görüşmenin ardından İsrail’e hareket edeceği, daha sonra Mısır’a geçeceği kaydedildi.