Inside Out 2'den yeni fragman

2015 yapımı Oscar ödüllü "Inside Out" (Ters Yüz) filminin devamı olan "Inside Out 2"den yeni fragman yayınlandı.

Dokuz yıl aradan sonra izleyiciyle buluşacak olan "Inside Out 2"de Riley'nin ergenliğe girişi ve yaşadığı duygu durumları ele alınacak. Pixar imzalı "Inside Out 2", 14 Haziran 2024 vizyona girecek.

Senaryosu Meg LeFauve tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda ise Kelsey Mann oturuyor.

Devam filminin yayınlanan ilk fragmanı 24 saat içinde 157 milyon izlenme ile rekor kırmıştı.