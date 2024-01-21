Instagram'dan 'farkındalık' özelliği: Kapatılması mümkün olmayacak

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, genç kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi azaltmak için yeni bir özelliği devreye aldığını duyurdu. Instagram, belli bir yaşın altındaki kullanıcılarına uygulamayı kapatıp uyumalarını söylemeye başlayacak. 'Farkındalık' özelliği, “Gece Vakti Uyarıları” şeklinde gençlerin hesaplarında otomatik olarak görünecek ve kapatmak mümkün olmayacak.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, gençleri hedefleyen en son "farkındalık özelliğini" duyurdu.



Bu özellik, belli bir yaşın altındaki bir kullanıcı Reels’te veya doğrudan mesajlarında 10 dakikadan fazla gezindiğinde, uygulamayı kapatmasını ve yatmasını önerecek.

Chiponline'nın haberine göre; bu “Gece Vakti Uyarıları” gençlerin hesaplarında otomatik olarak görünecek ve bunları kapatmak mümkün olmayacak.

Instagram’ın söylediğine göre, “Bir Mola Ver” gibi özellikleri zaten kullanmakta olmayan gençlere uygulamayı gece boyunca kapatmaları için hatırlatıcılar sunulması amaçlanıyor. Instagram, “Gençlerin, uygulamada geçirdikleri zamanın anlamlı ve kendi istekleriyle olduğunu hissederek Instagram’dan ayrılmalarını istiyoruz ve uykunun gençler için özellikle önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

Instagram, özelliğin tüm gençler için mi yoksa yalnızca 18 yaşın altındakiler için mi otomatik olarak etkinleştirileceğini belirtmedi.