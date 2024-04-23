Inter, şampiyonluğu ezeli rakibinin sahasında kutladı

Inter, Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti. Dün akşam oynanan maçta ezeli rakibi Milan'ı 2-1 mağlup eden Inter, şampiyonluk sevincini rakibinin sahasında yaşadı.

Inter, dün akşam oynanan maçta ezeli rakibi Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Inter'in gollerini Acerbi ve Marcus Thuram atarken Milan'ın tek golü Tomori'den geldi.

Bu sonuçla 86 puana ulaşan Inter, bitime 5 maç kala en yakın rakibi Milan'ın 17 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Interli futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluğu Milan'ın sahasında kutladı.

3 KIRMIZI KART

Öte yandan maçın son anlarında gerginlikler yaşandı. İlk olarak 90+2. dakikada çıkan fiziksel tartışmanın ardından Dumfries ve Theo Hernandez oyundan atıldı. Maçın son dakikasında atılan köşe vuruşundan önce rakibinin yüzüne vuran Davide Calabria da kırmızı kart gördü.

INTER'E 2. YILDIZ

Bu sonuçla 3 yıl aranın ardından şampiyon olan Inter, toplamda 20. lig şampiyonluğuna ulaştı. Inter bu sonuçla logosuna ikinci yıldızı eklemeyi başardı.