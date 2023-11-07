İnternette satılan ürünler için yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığı, e-ticarete konu ürünlerin güvenilirliğinin sağlanması gerekçesiyle e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni uygulamaya alacak. Bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarla internetten sipariş verilen ürünlerin şikayet üzerine veya resen denetlenmesi, gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edilmesi sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı, internetten sipariş verilen ürünlere yönelik, e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni devreye alacak.

İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla klasik alışveriş mecralarından farklı dinamiklere ve kurallara sahip elektronik bir piyasa oluştu.

e-ticaret, giderek artan şekilde tüketiciler tarafından tercih edilmeye başlandı ancak bu alan denetimi çok da kolay olmayan yeni bir ticaret biçimi olarak öne çıktı.

Bu konuda etkin denetim yürütmek isteyen bakanlıkça e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi yürütülecek.

Projeyle piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarının e-ticarette ürün güvenliği denetimleri alanında altyapılarının güçlendirilmesi, elektronik ortamda ürün satan üreticiler ile alan tüketicilerin ürün güvenliğine ilişkin farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Ayrıca, elektronik ticaret denetimlerinde etkin koordinasyon sağlanması ve elektronik ticarette piyasa gözetim ve denetimini mümkün kılan bir yazılım geliştirilerek etkin denetim sistemi kurulması amaçlanıyor.