İnternette ücret karşılığında kişisel bilgilere ulaşan şahıs tutuklandı

Eskişehir’de internette ücret karşılığında yurttaşların kişisel bilgilerine eriştiği tespit edilen F.C. isimli şahıs tutuklandı. Yapılan incelemelerde söz konusu sitenin alan adı sahibi olduğu anlaşılırken Türk ve Yabancı şahıslara ait kimlik ve profil bilgilerinin depolandığı tespit edildi.

Güncel 09.02.2024 12:11 Giriş: 09.02.2024 12:11

Güncelleme: 09.02.2024 12:19 Kaynak: İHA

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Eskişehir’de yurttaşların kimlik ve profil bilgilerine eriştiği tespit edilen şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünce Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirmek Suçu kapsamında F.C., isimli şahsın internet üzerinden ücret karşılığında yurttaşların kişisel bilgilerine erişilebildiği tespit edildi. Ekiplerce şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Şüphelinin söz konusu sitenin alan adı sahibi olduğu anlaşılırken, şahsın ikametinde yapılan aramada dijital materyallerine ekiplerce el koyuldu. Yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda Türk ve Yabancı şahıslara ait kimlik ve profil bilgilerinin depolandığı tespit edildi. Şüpheli sevk edildiği adli mercilerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.