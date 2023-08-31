İnternetten ev kiralamak isterken 30 bin lira dolandırıldı

Trabzon'da, ev kiralamak için internet ortamında bir kişi ile anlaşan kadın 30 bin lira dolandırıldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kişi internet ortamında anlaşarak 30 bin lira para yolladığı kişi tarafından dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Fatih mahallesinde yaşanan olayda, 37 yaşındaki A.Ç., isimli kadın internet ortamında ev kiralamak için iletişime geçtiği şahısla depozito, emlakçı komisyonu ve bir kira bedeli olarak toplam 30 bin TL karşılığında anlaştı.

Anlaştığı şahsın hesabına parayı çıkartan A.Ç., şahısla tekrar irtibata geçmek istediğinde ulaşamadı.

Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan A.Ç. polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.