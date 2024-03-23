Interpol: "Rusya'nın yürüttüğü soruşturmaya destek vermeye hazırız"
Interpol, Moskova'da IŞİD'in üstlendiği silahlı saldırıya ilişkin Rus yetkililerin yürüttüğü saldırıya destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) Genel Sekreteri Jürgen Stock, Moskova'daki "terör saldırısı"na yönelik yürütülen soruşturmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, IŞİD'in Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirdiği ve 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Stock, "Masum sivillere yönelik korkunç bir eylem olan Crocus Belediye Binası'ndaki saldırıyı şiddetle kınıyorum. Interpol, Rus yetkililerin yürüttüğü soruşturmaya destek sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.
Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırı düzenlenmişti.
Rus yetkililer bugün saat 13.00'te yaptığı açıklamada, saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini ve can kaybının yükselebileceğini duyurmuştu. Saldırıda 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
Öte yandan saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Rusya, olayla ilgili saldırıya doğrudan karışan 4 kişi dahil 11 kişinin yakalandığını duyurmuştu.