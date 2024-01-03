Interpol tarafından aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 kentte eş zamanlı düzenlenen "Kafres-28" operasyonları Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 56 şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 11 kentte eş zamanlı düzenlenen "Kafes-28" operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalndığı belirtildi.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, yakalanan kişilerin "Suç Örgütü Üyeliği, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama Saldırı, Kalpazanlık, Soygun, Dolandırıcılık, Göçmen Kaçakçılığı, Adam Öldürme, Fuhuş, Hırsızlık, Kaçakçılık, Rüşvet, Yolsuzluk ve Sahtecilik" suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.