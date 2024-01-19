Interpol tarafından aranırken Eskişehir'de yakalanan IŞİD üyesi tutuklandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Eskişehir'de yakalanan Irak asıllı IŞİD üyesi M.İ.A.A. tutuklandı.

Interpol tarafından ‘Kırmızı’ bülten ile aranan ve Eskişehir’ de düzenlenen operasyonda yakalanan IŞİD üyesi tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu M.İ.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

IŞİD'in silahlı kanadı içinde eylem ve faaliyette bulunduğu iddia edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

PARA VE DİJİTAL MATERYALE EL KONULMUŞTU

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan M.İ.A.A yakalandığı operasyonda, 38 bin lira ve 200 dolar ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştu.