Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı İzmir'de yakalandı

Interpol tarafından "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kazakistan asıllı O.O. İzmir'de yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan asıllı şahıs İzmir'de yakalandı.

Interpol'ün "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" gibi suçlardan kırmızı bültenle aradığı Kazakistan uyruklu O.O'nun Türkiye'de olduğu tespit edildi.

İKİ ADRESE BASKIN

Uluslararası alanda ve ülkesi Kazakistan'da birçok suça karıştığı ve kılık değiştirerek geldiği İzmir'de de suç faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen O.O'nun bulunabileceği iki adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

İşlemin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanan O.O'nun, sınır dışı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.