Interpol'ün dolandırıcılık suçundan aradığı şahıs Mersin’de yakalandı

Interpol tarafından ’dolandırıcılık’ suçundan aranan Rusya vatandaşı D.B. Mersin'de yakalandı.

Mersin'de ’dolandırıcılık’ suçu nedeniyle Interpol tarafından aranan Rus asıllı bir şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Interpol birimlerince ’dolandırıcılık’ suçundan aranan Rusya vatandaşı bir şahsın Mersin’de olduğu belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda difüzyon mesajıyla aranan ve Rusya Federasyonuna iadesi istenen, hakkında M-99 ile G-67 tahdit kodları bulunan Rus uyruklu D.B.’yi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.