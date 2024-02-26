İntihal davası sonuçlandı: “Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş” kitabı için toplatma kararı

Yazar Bayram Bilge Tokel, Sinan Yağmur imzasıyla çıkan “Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş” kitabının kendi eseri olan “Neşet Ertaş Kitabı”ndan intihal olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Sinan Yağmur’un “Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş” kitabı hakkında toplatma ve yayın durdurma kararı çıkarken, mahkeme Bayram Bilge Tokel’e tazminat ödenmesine de karar verdi.

Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi, araştırmacı yazar ve müzisyen Bayram Bilge Tokel’in Sinan Yağmur’a açtığı intihal davasında karar verdi.

Dava sonucunda 2022 yılında piyasaya çıkan “Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş” kitabında bilir kişi raporlarıyla intihal tespit edilerek, kitabın yeniden basımının, yayınlanmasının, dağıtımının engellemesine, basılan kitapların toplatılmasına, mahkeme kararının ulusal çapta yayın yapan en yüksek tirajlı gazetede yayınlanmasına ve Sinan Yağmur’un Bayram Bilge Tokel’e 11 bin 25 lira maddi tazminat ödemesine hükmedildi.

"KAYNAKÇADA BİLE GEÇMİYOR"

Bayram Bilge Tokel’in vekili dava gerekçesinde müvekkilinin 1999’da yayınlanan “Neşet Ertaş Kitabı” isimli eserinin ünlü halk ozanı hakkında yazılan ilk eser olduğunu, toplam yedi baskı yaptığını, İngilizce'ye çevrilerek Bilkent Üniversitesi’nde ders kitabı olarak okutulduğunu belirtti.

Aynı zamanda Bayram Bilge Tokel’in Neşet Ertaş’la olan ilişkisinin detaylarına da yer verilen dava dilekçesinde, Neşet Ertaş’ın 25 yıl sonra Türkiye’ye gelmesinde Bayram Bilge Tokel’le olan dostluğunun etkisi vurgulandı. Dosyada, araştırmacı yazar Tokel’in Bozkırın Tezenesi ve Garip belgesellerinin metin yazarlığı, program danışmanlığı gibi her aşamasında emek verdiği iki belgesel hazırladığı, yine Almanya’ya yerleşen ve Türkiye’ye çok nadir gelen Neşet Ertaş’ı 25 sonra ilk kez Gönül Dağı programında 5 saat canlı konuk ettiği detayları da yer aldı.

Sinan Yağmur’un kitabında “Neşet Ertaş Kitabı”ndan alıntılar yaptığını, iktibas ve alıntı kuralına uymadığı iddiası, bilir kişi heyeti tarafından iki kitap incelenerek değerlendirildi. Bilir kişi heyeti raporunda “Davalıya ait kitabın içeriğinde yer alan davacıya ait kısımların, maksadın haklı göstereceği sınırın ötesinde olduğu” ifadesi kullanıldı.

Sinan Yağmur’un kitabında metin içindeki bilgileri nereden aldığına ilişkin bir kaynakça kullanmadığı ve kitabın sonunda da Bayram Bilge Tokel’in kaynak gösterilmediği vurgulandı.

Bilir kişi raporunda sunulan örneklere göre, bazı sayfalarda yüzde 100 benzerlik olduğu tespiti de yer alıyor.