İntihal davası sonuçlandı: Elif Şafak, Mine Kırıkkanat'a tazminat ödeyecek

Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın yazar Elif Şafak'a açtığı intihal davası sonuçlandı. Mahkeme, Elif Şafak'ın ve kitabı basan Doğan Yayınları'nın Mine Kırıkkanat'a tazminat ödemesine hükmetti.

Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın, yazar Elif Şafak'a "Bit Palas" romanında, kendi romanı "Sinek Sarayı"ndan intihal yaptığı iddiasıyla açtığı dava sonuçlandı.

İntihal yapıldığı kararına varan İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, faizler dahil olmadan Elif Şafak ve Doğan Yayınları'nın Müge Kırıkkanat'a yaklaşık 252 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Karara göre Elif Şafak 159 bin TL, Doğan Yayınları 83 bin 666 TL, ve ikisi birlikte 10 bin TL tazminat ödeyecek. Ayrıca davanın açıldığı günden beri geçen süreye göre faiz hesaplaması da yapılacak.

Mahkemenin gerekçeli kararındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elif Şafak’ın 2001’de ilk basımı yapılan Bit Palas kitap isminde dahi ilk basımı 1990’da yapılan Sinek Sarayı ile benzerliğinin olması, kitaptaki kurgulama, karakterler, mekân ve zaman birliği, olay örgüsüne bakıldığında esinlenmenin çok ötesinde Mine Kırıkkanat’ın Sinek Sarayı isimli kitabının adından ve içeriğinden fazlasıyla yararlandığı ve bu yararlanmanın intihal düzeyinde olduğu ve Mine Kırıkkanat’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklı haklarının ihlal edildiği kabul edildi."

Mahkeme kararını sosyal medya hesabından paylaşan Kırıkkanat ise avukatı Ruşen Gültekin'e ve kızına teşekkür etti.