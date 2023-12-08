İntihar eden kadın 7 yaşındayken istismara uğramış: Baba Emin Duratimur tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde 27 Kasım'da oturduğu binanın 3'üncü katından atlayıp intihar eden 20 yaşındaki Sümeyra Duratimur'un 7 yaşındayken babası Emin Duratimur'un cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan baba Emin Duratimur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de Sümeyra Duratimur'un 3'üncü kattan atlayıp intihar etmesiyle ilgili soruşturmada, baba Emin Duratimur cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bornova'da yaşayan 20 yaşındaki Sümeyra Duratimur, 27 Kasım'da, oturduğu binanın 3'üncü katından atlayarak intihar etti. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese sevk edilen sağlık ekibinin Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdığı Sümeyra Duratimur, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sümeyra Duratimur'un yakınlarının ifadesine başvurdu.

ADLİ MAKAMLARA YANSIMADI

Polis, ifadelerden Duratimur'un 7 yaşındayken, annesiyle 10 yıl önce boşanan babası Emin Duratimur’un cinsel istismarına uğradığı, ancak konunun hiçbir zaman güvenlik güçlerine ve adli makamlara yansımadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine polis, eşiyle boşanmalarının ardından başka bir şehre yerleştiği öğrenilen Emin Duratimur’un yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'e geldiği belirlenen Duratimur, yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Emin Duratimur, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.