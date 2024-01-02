İntihar girişiminde bulunan Zelal: Abilerim istismar etti, ailem intihara zorladı

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki üstgeçitten yola atlayan ve hava yatağına düşen 19 yaşındaki Zelal A., ifadesinde ailesi tarafından intihar etmesi için baskı yapıldığını, ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığı söyledi.

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki üstgeçitten yola atlayan ve hava yatağına düşen 19 yaşındaki Zelal A., ifadesinde ailesi tarafından intihar etmesi için baskı yapıldığını, ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığı söyledi.

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde 25 Eylül 2023'te yaşanan olayda 19 yaşındaki Zelal A., üstgeçitte intihar girişiminde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolun yan yol kısmını trafiğe kapatmış, itfaiye ekipleri ise hava yatağı açmıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar çerçevesinde ikna olmayan Zelal, kendini aşağıya atmıştı. Hava yatağına düşen Zelal, hafif yaralı olarak kurtarılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

"AİLEM İNTİHAR ETMEM İÇİN BASKI YAPTI"

Olayın ardından tedavisi tamamlanarak emniyete götürülen Zelal A.'nın ifadesinde söyledikleri, intihar girişiminin ardında yatan trajediyi ortaya çıkardı. Zelal, ifadesinde, ağabeyleri tarafından 2021 yılında cinsel istismara uğradığı için ailesi tarafından “intihar et” baskısı yapıldığını söyledi. 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Zelal'in, bir hastanenin psikiyatr bölümüne giriş yaptığı ve ilaç yazıldığı ayrıca yatış önerildiği ancak hastanenin bilgisi olmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi.



3 İNTİHAR GİRİŞİMİ, BİR ALIKONULMA

Zelal A.'nın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda 2021 ve 2022 yılında cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ifade verdiği, 3 kez intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca geçen sene haziran ayında da ailesi tarafından alıkonulduğu iddiasıyla emniyette şikayetçi olduğu öğrenildi. Son intihar girişiminin ardından emniyette ifadesi alınan Zelal A.'nın adli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.