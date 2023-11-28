İntihar iddiaları sonrası Dilan Polat'tan mektup

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt veren Dilan Polat, intihar iddialarının ardından ilk kez açıklama yaptı. Saymaz'a mektup gönderen Polat, "Burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor" ifadelerini kullandı. Cezaevinde, dışarıdaki hayatıyla taban tabana zıt bir hayat yaşadığını belirten Polat, "Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçen hafta Çorlu Cezaevi'ndeki eşi Engin Polat'ı arayarak intihar etmek istediğini belirten Dilan Polat, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın bu gelişmeyle sorularına karşılık bir mektup gönderdi.

Saymaz'ın bugünkü köşesinden aktardığına göre, sorulara yanıt vermeyen Dilan Polat, daha sonra geniş bir mektup daha yazacağını belirtti.

Daha sonra yazacağı mektupta soruları yanıtlayacağını ifade eden Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya üzerinden gönderdiği mektup şu şekilde:

“Saygıdeğer İsmail Bey, avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile ilgili olduğu için haberdar değilim zaten.

Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatım ile buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım. Çocuğunuz aydınlığınıza sebep olsun. Başarılarının devamına dilerim ağabey.”