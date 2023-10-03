İntihar vakalarındaki artış Meclis gündeminde: AKP döneminde 6 bine yakın kişi yoksulluk nedeniyle intihar etti

2002-2022 yılları arasında intihar eden kişi sayısının 65 bin 545’e ulaştığına vurgu yapan ve bunların 6 bine yakınının ekonomik sebeplerle yaşandığına dikkat çeken CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İntiharların nedenlerinin detaylı şekilde araştırılması gerektiğini kaydeden Taşkent, "AKP iktidarında intihar oranları bir halk sağlığı sorunu noktasına gelmiştir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, ekonomik sorunlar nedeniyle yaşanan intihar oranlarındaki dikkat çekici artışı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Türkiye’deki intihar verilerinin endişe verici bir noktaya ulaştığını ve acilen bu sorunu doğuran nedenler hakkında önlem alınması gerektiğini belirten CHP’li Taşkent konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün Türkiye’de intiharlar bir halk sağlığı sorunu haline geldi; oranlar bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Daha birkaç gün önce seçim bölgem Sakarya’da 17 yaşında bir gencimiz hayatına son verdi. Sadece son bir haftada birçok intihar haberine tanık olduk maalesef: Stajyer bir avukat ve iki doktorumuz genç yaşında intihar etti.

Özellikle geçim sıkıntısı ve yoksulluk nedeniyle yaşanan intihar oranlarında ciddi bir artış söz konusu. İntiharlar, toplumun her kesimi için ciddi bir sorun boyutuna ulaştı. İntihar nedenlerine baktığımızda bizler, yurttaşların yoksulluk nedeniyle canlarına kıydıklarını görüyoruz.

"EKONOMİ POLİTİKALARININ BEDELİNİ YURTTAŞLAR CANLARIYLA ÖDÜYOR"

AKP iktidarı boyunca, son 20 yılda geçim sıkıntısı nedeniyle yaşantısına son veren kişi sayısı 5 bin 712 kişiye ulaşmış durumda. Şu çok açık: İktidarın yanlış ekonomi politikalarının bedelini yurttaşlar canlarıyla ödüyor. Ölümü çaresizlik içerisinde çare olarak görüyorlar.

Kendi seçim bölgem Sakarya’da son 14 yılda 398 kişi hayatına son verdi. Türkiye genelinde ise durum çok daha vahim. TÜİK verilerine göre, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne 65 bin 545 kişi intihar etmiş. Burada en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de şu: En fazla intihar eden yaş grubu 20-34 yaş aralığı. İktidarın yarattığı politik iklim, işsizlik, eğitimdeki çöküşün yansımasını en ağır şekilde görüyoruz. Bunların birer rakam değil, hepsinin birer hayat olduğu bilinciyle hareket edilmeli ve bu sorunu çözecek doğru politik adımlar acilen atılmalı."

"20 YILDA 65 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNTİHAR ETTİ"

2002-2022 yılları arasında intihar eden kişi sayısının 65 bin 545’e ulaştığına vurgu yapan Taşkent, en fazla intihar eden yaş grubunun 20-24 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkat çekti.

AKP iktidarında intihar oranlarının bir halk sağlığı sorunu noktasına geldiğini kaydeden Taşkent, konuya ilişkin Meclis araştırması talep etti.

Taşkent’in konuyla ilgili araştırma önergesi şöyle:

Türkiye’de her geçen gün artan intihar vakaları endişe verici bir noktaya ulaşmıştır. 2023 yılının Mayıs ayında 20 yaşındaki Kübra Ergin arkasında bir mektup bırakarak hayatına son vermiştir. Ergin, 'Yoruldum, gençliğimi çaldılar. Bir kadın olarak hiçbir zaman özgür hissetmedim. Bu ülkenin insanı yüzünden çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi yaşayamadım. Bir ders kitabı alıyorum 200 lira. Psikoloğa gidiyorum 1000 lira' cümleleriyle intiharı öncesi sosyal medya hesabında yazdığı mektubu paylaşmıştır.

Geçtiğimiz günlerde ise Sakarya Üniversitesi'nde eğitim gören 26 yaşındaki Olcay Polatlı, 'Bugüne kadar hiç başarılı olamadım, isteklerinizi hiç yapamadım, sizleri çok üzdüm, hayatta hiç başarılı olamadım' cümleleriyle yaşamına son vermiştir.

AKP döneminde artan yoksulluk, işsizlik, borçluluk, güvencesiz çalışma, barınma krizi, özellikle gençler üzerindeki umutsuzluk ve geleceksizlik hali, özgürlük ve adalete olan inancın yitirilmesi gibi nedenler intiharları tetikleyen nedenler arasındadır. Tüm bu nedenleri doğuran iktidarın 20 yılında; 2002-2022 yılları arasında intihar eden kişi sayısı 65 bin 545’e ulaşmıştır. TÜİK verilerine göre, 2002 yılında 2 bin 301 olan intihar sayısı, her yıl katlanarak artmış ve 2022 yılında 4 bin 146 kişi intihar ederek yaşamına son vermiştir.

Yoksulluk, yaşanan intiharların en önemli yüzüdür. Ülkede yaşanan yüksek fiyat artışları, düşük ücretler, bozulan ekonomik sistem yoksul kesimi daha da yoksullaştırmıştır. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum insan onuruna yaraşır bir yaşamı vatandaşlarına sunmaktan çok uzaktır.

İntihar nedenleri incelendiğinde, bu durum açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Geçim sıkıntısı sebebiyle yaşanan intihar oranlarının kaygı verici boyuta ulaştığı görülmektedir. AKP iktidarı boyunca, son 20 yılda geçim sıkıntısı nedeniyle yaşantısına son veren kişi sayısı 5 bin 712 kişiye ulaşmıştır. Açıktır ki, iktidarın yanlış ekonomi politikalarının bedelini yurttaşlar canlarıyla ödemektedir.

"İNTİHAR VAKALARININ NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI"

İntihar verileri incelendiğinde dikkat çeken bir diğer nokta da, en fazla intihar eden yaş grubunun 20-24 yaş aralığındaki gençler olduğu gerçeğidir. 2022’deki toplam 4 bin 146 intiharın 568’ini 25-29 yaş aralığındaki gençler oluşturmaktadır. Bunu 544 intiharla 20-24 yaş aralığı ve 460 intiharla 30-34 yaş aralığı takip etmektedir. 25-29 yaş aralığında intihar edenlerin sayısı 2019’da 364 kişi iken 2020’de 442’ye, 2021’de ise 523’e, 2022 yılında ise 568’e çıkmıştır.

10 milyona yakın kişinin işsiz olduğu, politik ve sosyal baskıların arttığı, genç işsizliğin tarihin en yüksek seviyelerine çıktığı, barınma krizi sebebiyle evsiz kalan yurttaşların her geçen gün artığı AKP iktidarında intihar oranları bir halk sağlığı sorunu noktasına gelmiştir.

Türkiye’de artan intihar vakaları ve nedenlerinin araştırılması, kişileri intihara yönelten nedenlerin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."