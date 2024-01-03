İntörn doktoru vuran teknisyen hakkında 20 yıla kadar hapis talebi

Mersin'de 23 Ekim 2023'te aynı hastanede çalıştığı intörn doktor Nidanur Nergiz'i sokak ortasında tüfekle vurarak ağır yaralayan teknisyen Ersin Karakuş hakkında hazırlanan iddianamede "kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talep edildi. Ersin Karakuş'un yargılanmasına yarın başlanacak.

Mersin'de intern doktor NidaNur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan tutuklu Ersin Karakuş hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktorluk yapan tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencisi NidaNur Nergiz'in 23 Ekim 2023'te pompalı tüfekle yaralanmasıyla ilgili tutuklanan aynı hastanede görevli Ersin Karakuş hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Ersin Karakuş'un "kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Ersin Karakuş'un, biten ilişkilerini sürdürmek için Nergiz'e ailesi ve iş hayatı üzerinden tehditte bulunduğu, kadının karşı çıkmasına rağmen rahatsız etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ersin Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği aktarılan iddianamede, sanığın "öldürme kastıyla" hareket ettiği kaydedildi.

İddianamede sanığın, olaydan sonra intern doktorun kız kardeşine "Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu" şeklinde ses kayıtları attığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Ersin Karakuş'un yargılanmasına yarın başlanacak.

Aynı hastanede çalıştığı NidaNur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayıp kaçan Ersin Karakuş, Adana'da düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.