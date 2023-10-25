İntörn kadın doktoru vuran teknisyen tutuklandı

Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intörn doktor Nidanur N.'yi sokak ortasında tüfekle vurarak ağır yaralayan teknisyen Ersin K., Adana'da yakalandı. Sorgusu tamamlanan Ersin K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin’de tıp fakültesi öğrencisi intörn doktor Nida Nur N.’yi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan teknisyen Ersin K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nida Nur N.’yi, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’ndeki kız öğrenci yurdu önünde pompalı tüfekle 6 el ateş ederek ağır yaralayan zanlı Ersin K., olaydan sonra kaçtığı Adana’da suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak Mersin’e getirildi.

ÖFKELENDİĞİ İÇİN VURMUŞ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde teknisyen olarak görev yapan zanlının emniyetteki ifadesinde Nida Nur N'yi 'kıskançlık' nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah sıkı güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Ersin K'nin tutuklanmasına karar verdi.

Yakalandıktan sonra Mersin’e getirilen şüphelinin alınan ilk ifadesinde, Nida Nur N'nin kendisini terk etmesine öfkelendiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Nida Nur N, önceki gün akşam merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’ndeki kız öğrenci yurdu önünde hastanede teknisyen olarak görev yapan Ersin K. tarafından pompalı tüfekle vurulmuştu.

Her iki bacağından ağır yaralanan genç kadın sağ bacağı dizüstünden kesilerek ampüte edilmişti.

Sol bacağı da ağır hasarlı olan Nida Nur N.’nin tedavisi, halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.