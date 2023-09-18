iOs 17 özellikleri neler? iOs 17 hangi modellere gelecek?

ABD'li teknoloji şirketi Apple 12 Eylül'de gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliği ile teknoloji dünyasına getirdiği yenilikleri duyurdu. Apple'ın düzenlediği etkinlikte iOs 17 de tanıtılırken işletim sistemini kullanan milyonlarca kullanıcı iOs 17 özellikleri neler sorusunun yanıtını merak etti. Peki, iOs 17 özellikleri neler? iOs 17 hangi modellere gelecek? İşte iOs 17 güncellemesiyle gelen yenilikler

ABD'li teknoloji şirketi Apple 12 Eylül 2023'te gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliği ile iOs 17 işletim sistemine gelen yeni güncellemeleri de duyurdu. Wonderlust lansmanında iPhone 15'i de tanıtan Apple aynı zamanda akıllı telefonlarında ve tabletlerinde kullandığı iOs işletim sisteminin yeni versiyonu olan iOs 17'yi de tanıttı. Tanıtımın ardından dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan iOs işletim sistemine iOs 17 ile birlikte birçok yeni özellik gelecek. Pek çok kullanıcı iOs 17 özellikleri neler sorusunu sorarken iOs 17 hangi modellere gelecek sorusu da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, iOs 17 özellikleri neler? iOs 17 hangi modellere gelecek? İşte iOs 17 güncellemesiyle gelen yeni özellikler ve güncellemenin kullanılabilir olduğu iPhone modelleri listesi.

iOs 17 özellikleri neler?

18 Eylül 2023'te çıkmış olan iOs 17 ile birlikte Apple marka iPhone telefonlar ve iPad akıllı tabletlere birçok yeni özellik gelmiş oldu. Başlıca olarak standby, kişi posteri, namedrop, canlı sesli mesaj, mesaj. yanıtlamak için kaydırma, interaktif widgetler, gelişmiş otomatik düzeltme, çevrimdışı Apple Maps, Stickers Drawer gibi yeni özellikler ve çeşitli iyileştirmeler göze çarptı. Özelliklerin bir bölümü şu şekilde:

Standby

"StandBy" özelliği, iPhone'unuzu yan yatırıldığında ve şarjdayken kullanılabilen bir özelliktir. Bu özellik, özelleştirilebilir bir arayüz sunarak çeşitli bilgilere erişmenizi sağlar. Bu bilgiler arasında saat, takvim, hava durumu, widget'lar ve daha fazlası bulunabilir. StandBy, kullanıcılara rahat bir görünüm sunarak gelişmiş bilgilere erişim sağlayan bir tam ekran modu olarak tasarlanmıştır.

Kişi Posterleri

iOS 17, kullanıcıların başka bir kişinin iPhone'unda gelen bir telefon görüşmesi sırasında kişiselleştirilmiş bir "Kişi Posteri" oluşturmasına imkan tanır. Bu poster, kullanıcının tercihine bağlı olarak bir fotoğraf veya Memoji içerebilir ve yazı tipi ile arka plan rengi gibi özellikler kişiselleştirilebilir. Bu, gelen çağrıları daha tanıdık ve kişisel hale getirerek kullanıcı deneyimini daha özel kılan bir özelliktir.

NameDrop

"NameDrop," kullanıcıların iPhone'larını birbirine yaklaştırarak iletişim bilgilerini kolayca paylaşmalarını sağlayan bir özelliktir. Bu sayede her iki kişi, paylaşmak istedikleri belirli telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçebilirler. Bu, iletişim bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde paylaşarak insanların iletişim kurma sürecini basitleştiren kullanışlı bir özelliktir.

iOs 17 hangi modellere gelecek?

Apple iOs 17 işletim sistemi güncellemesinin geleceği iPhone modellerini şu şekilde duyurdu: