iPhone 15 fiyat listesi: İşte iPhone 15 Pro Max fiyatları
Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıtmasının ardından iPhone 15 fiyat listesi pek çok yurttaş tarafından aratıldı. iPhone 15 fiyat listesi ABD'de 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişirken Türkiye fiyatları da belli oldu. Apple eski iPhone ürünlerinin fiyatlarını internet sitesinde indirirken iPhone 15 fiyat listesini de yayınlamış oldu. İşte iPhone 15 Pro Max fiyatları
ABD'li teknoloji devi Apple büyük bir lansman ile iPhone 15'i duyurmasının ardından iPhone 15 fiyat listesi de belli olmuş oldu. ABD'de piyasaya 799 dolar ile 1.199 dolar arasında girecek olan iPhone 15'in Türkiye fiyat listesi de açıklandı. iPhone 15'in piyasaya çıkmasıyla birlikte Apple eski iPhone modellerinde indirime giderken iPhone 15 fiyat listesini de yayınladı. İşte iPhone 15 Pro Max fiyatları
iPhone 15 fiyat listesi
|iPhone Modeli
|Fiyat
|iPhone 15 128 GB
|49.999 TL
|iPhone 15 256 GB
|53.999 TL
|iPhone 15 512 GB
|61.999 TL
|iPhone 15 Plus 128 GB
|56.999 TL
|iPhone 15 Plus 256 GB
|60.999 TL
|iPhone 15 Plus 512 GB
|68.999 TL
|iPhone 15 Pro 128 GB
|64.999 TL
|iPhone 15 Pro 256 GB
|68.999 TL
|iPhone 15 Pro 512 GB
|76.999 TL
|iPhone 15 Pro 1 TB
|84.999 TL
|iPhone 15 Pro Max 256 GB
|76.999 TL
|iPhone 15 Pro Max 512 GB
|84.999 TL
|iPhone 15 Pro Max 1 TB
|92.999 TL
iPhone 15 ne zaman çıkacak?
iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.
iPhone 15 özellikleri
iPhone 15 özellikleri şu şekilde:
- Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 3877 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr
iPhone 15 Plus özellikleri
iPhone 15 Plus özellikleri şu şekilde:
- Ekran: 6.7 inç, 1290x2796, 60Hz, 2000 nit, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.4)
- Ön kamera: 12MP (f/1.9)
- Batarya: 4912 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm, 203 gr