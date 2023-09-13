iPhone 15 fiyat listesi: İşte iPhone 15 Pro Max fiyatları

Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıtmasının ardından iPhone 15 fiyat listesi pek çok yurttaş tarafından aratıldı. iPhone 15 fiyat listesi ABD'de 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişirken Türkiye fiyatları da belli oldu. Apple eski iPhone ürünlerinin fiyatlarını internet sitesinde indirirken iPhone 15 fiyat listesini de yayınlamış oldu. İşte iPhone 15 Pro Max fiyatları

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