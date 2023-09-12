iPhone 15 lansman canlı izle: Apple Wonderlust etkinliği yayını

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın gerçekleştireceği Wonderlust etkinliği ile gerçekleşecek olan iPhone 15 lansmanına pek çok teknoloji sever tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Apple Wonderlust etkinliği yayınını canlı olarak takip etmek isteyenler iPhone 15 lansman canlı izle sorgusunu araştırıyorlar. Apple Wonderlust etkinliği yayını pek çok platformdan canlı olarak yayınlanacak. İşte iPhone 15 lansman canlı izleme bağlantısı ve diğer ayrıntılar...

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın gerçekleştireceği Wonderlust etkinliği ile gerçekleşecek olan iPhone 15 lansmanına pek çok teknoloji sever tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Apple Wonderlust etkinliği yayınını canlı olarak takip etmek isteyenler iPhone 15 lansman canlı izle sorgusunu araştırıyorlar. Apple Wonderlust etkinliği yayını pek çok platformdan canlı olarak yayınlanacak. İşte iPhone 15 lansman canlı izleme bağlantısı ve diğer ayrıntılar...

iPhone 15 lansman canlı izle

iPhone 15 lansmanı Apple'ın gerçekleştireceği Wonderlust etkinliğinde 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'da gerçekleşecek. iPhone 15 lansmanını canlı olarak izlemek isteyen teknoloji severler yayını Apple'ın resmi internet sitesinden takip edebilecekler.

iPhone 15 Lansman Canlı İzlemek için Tıklayınız

Apple Wonderlust etkinliği yayını

Apple'ın yeni teknolojilerini ve iPhone 15 serisini tanıtacağı Apple Wonderlust etkinliği yayını https://www.apple.com/tr/apple-events/ internet sitesinde yer alacak. 12 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20.00'da canlı olarak yayınlanacak olan Wonderlust etkinliğinin pek çok teknoloji sever tarafından ilgiyle takip edileceği bekleniyor.

iPhone 15 ne zaman çıkıyor?

Her mevsimde yeni teknolojilerinin duyurusunu yapan Apple sonbahar lansman tarihini duyurdu. ABD'li teknoloji şirketi Apple iPhone 15'in de tanıtılacağı etkinlik için 12 Eylül 2023 tarihini duyurdu. Buna göre iPhone 15 her yeni iPhone serisinde olduğu gibi yine Eylül ayında kullanıcılara sunulacak.

iPhone 15 lansman tarihi

iPhone 15 lansman tarihi hakkında açıklama yapan Apple, iPhone 15 lansmanının 12 Eylül'de Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Etkinlik kapsamında iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 ve daha fazlasının yer alacağı ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirilecek.

iPhone 15 özellikleri neler?

iPhone 15'in bugüne dek basında yer alan beklenen özellikleri şu şekilde:

Özellik Değer Ekran: 6.1-inç OLED, 1179 x 2556 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı İşlemci: A16 Bionic Arka kamera(lar): 48 Megapiksel ana kamera,12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera Ön kamera: 12 Megapiksel RAM: 6 GB Depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Batarya: 3.279 mAh Girişler: USB Type-C Diğer: Dynamic Island

iPhone 15 fiyatları ne olacak?

Geçtiğimiz dönemde çıkan bir sızıntı habere göre iPhone 15 999 dolar, iPhone 15 Pro 1.099 dolar, iPhone 15 Pro Max 1.199 fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.