iPhone 15 ne zaman çıkıyor? İşte iPhone 15 lansman tarihi, özellikleri ve fiyatları

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın yeni çıkaracağı akıllı telefon modelinin tanıtım gününe sayılı günler kala iPhone 15 ne zaman çıkıyor aramaları hız kazandı. Apple geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak iPhone 15 lansman tarihini duyurdu ve iPhone 15 ne zaman çıkıyor sorularına da yanıt vermiş oldu. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkıyor? İşte iPhone 15 lansman tarihi, özellikleri ve fiyatları

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple yeni akıllı telefon modeli olan iPhone 15'i piyasaya sürmek için geri sayımı başlattı. Birçok teknoloji meraklısı iPhone 15 ne zaman çıkıyor aramalarını yaparken duyuruda bulunan Apple iPhone 15 lansman tarihini duyurdu. Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 ne zaman çıkıyor sorusu lansman tarihinin duyurulmasıyla birlikte kesinleşmiş oldu. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkıyor? İşte iPhone 15 lansman tarihi, özellikleri ve fiyatları

iPhone 15 ne zaman çıkıyor?

Her mevsimde yeni teknolojilerinin duyurusunu yapan Apple sonbahar lansman tarihini duyurdu. ABD'li teknoloji şirketi Apple iPhone 15'in de tanıtılacağı etkinlik için 12 Eylül 2023 tarihini duyurdu. Buna göre iPhone 15 her yeni iPhone serisinde olduğu gibi yine Eylül ayında kullanıcılara sunulacak.

iPhone 15 lansman tarihi

iPhone 15 lansman tarihi hakkında açıklama yapan Apple, iPhone 15 lansmanının 12 Eylül'de Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Etkinlik kapsamında iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 ve daha fazlasının yer alacağı ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirilecek.

iPhone 15 özellikleri neler?

iPhone 15'in bugüne dek basında yer alan beklenen özellikleri şu şekilde:

Özellik Değer Ekran: 6.1-inç OLED, 1179 x 2556 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı İşlemci: A16 Bionic Arka kamera(lar): 48 Megapiksel ana kamera,12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera Ön kamera: 12 Megapiksel RAM: 6 GB Depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Batarya: 3.279 mAh Girişler: USB Type-C Diğer: Dynamic Island

iPhone 15 fiyatları ne olacak?

Geçtiğimiz dönemde çıkan bir sızıntı habere göre iPhone 15 999 dolar, iPhone 15 Pro 1.099 dolar, iPhone 15 Pro Max 1.199 fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.