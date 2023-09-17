iPhone'un en pahalı satıldığı ülke Türkiye

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizle beraber iplikten teknoloji ürünlerine çok sayıda ürünün fiyatı günden güne artıyor. 15 Eylülde ön siparişleri alınmaya başlanan iPhone 15'in fiyatı ABD'de 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişirken Türkiye'de vergilerle 3.457 dolar oldu. Türkiye'yi 2.876 dolarla Brezilya, 2.404 dolarla Hindistan takip etti.

Türk Lirası, ABD Doları ve Euro başta olmak üzere tüm para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ederken vergiler de zamların ardından fiyatları katlıyor.

Sözcü'den Hülya Keskin Oruçoğlu'nun haberine göre, TL'de yaşanan değer kaybı ve vergiler, Türkiye'yi telefona en fazla parayı ödeyenlerin ülkesi olarak zirveye taşıdı.

Vergilerle iPhone 15 Pro Max'ın (1 TB) satış fiyatı Türkiye'de 3.457 dolara (92.999 TL) çıktı. Türkiye bu rakam ile 21 ülkeyi geçti ve modelin en pahalıya satıldığı ülke unvanını kazandı.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın tanıttığı iPhone 15 serisinde yer alan iPhone 15 Pro Max'ın (1 TB) Türkiye'deki vergisiz fiyatı 43.013 TL. Ancak Türklerin bu modeli almak için yüzde 1'lik Kültür Bakanlığı payı için 430 TL, yüzde 12'lik TRT payı için 5.213 TL, yüzde 50'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) payı için 24.328 TL, yüzde 20'lik Katma Değer Vergisi (KDV) payı için de 15.499 TL ödemesi gerekiyor. Toplamda 45.471 TL'lik verginin yanı sıra iPhone'nin 4.514 TL'lik kârı da satış fiyatına yansıtılınca ABD'de 1.599 dolar olan cep telefonunun fiyatı Türkiye'de 3.457 (dolar kuru yaklaşık 26.90 lira) doları buluyor.

ALMANYA'DA 2.080 DOLAR

iPhone 15 Pro Max'ın en pahalıya satıldığı ülkeler sıralamasında Brezilya 2.876 dolarla ikinci, 2.404 dolarla Hindistan üçüncü oldu. iphone-worldwide.com'un verilerine göre, dördüncü 2.260 dolarla Danimarka, beşinci de 2.230 dolarla Norveç oldu. iPhone 15 Pro Max, Meksika'da 2.225 dolara, İsveç'te 2.150 dolara satılıyor. İtalya ve Fransa'da 2.122 dolara satılan modelin fiyatı Almanya'da ise 2.080 dolar.

8 AYLIK ASGARİ ÜCRETLE ALINABİLİR

iPhone 15 Pro Max'ı (1 TB) satın almak, yüksek fiyatları nedeniyle Türkiye'deki milyonlarca kişi için mümkün görünmüyor. 11.402 TL ile asgari ücretli bir kişinin, söz konusu modeli alabilmesi için 8.1 aylık maaşını vermesi gerekiyor. 7.500 TL'lik emekli maaşı alan bir vatandaşın ise 12.4 aylık maaşını telefona ayırması gerekiyor. Modelin vergisiz satış fiyatı ise 43.013 TL. Teknoloji devi Apple'ın ürettiği iPhone 15 Pro Max için veri ödemiyor olsaydık bir asgari ücretlinin 3.7 aylık, bir emeklinin ise 5.7 aylık maaşının vermesi yeterli olacaktı.

iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başladı. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.