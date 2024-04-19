İptal edilene kadar mücadele sürecek

Haber Merkezi

Bolu’nun gözde doğa alanlarından Gölcük Tabiat Parkı’nın mahkeme kararlarına rağmen yapılaşmaya açılmasına devam edilmesine karşı Gölcük Platformu üyeleri eylem yaptı. Belediye önünde bir araya gelen Bolulular, daha önce 25 bungalovun yapıldığı, yeni projelerle bölgedeki tahribatın artacağı tabiat parkı için çağrı yaptı.

Yapılan açıklamada, belediye meclisinde alınan kararla projenin komisyona geri gönderildiğini, iptal edilene kadar mücadeleye edileceği belirtildi.

Eyleme katılan SOL Parti Bolu İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada ise, “Gölcük’ün ranta ve talana açılmasına karşı Belediye meclisi öncesinde Gölcük platformunun çağrısıyla bir araya geldik Mücadelemiz sonucu Belediye meclisinde alınan karar neticesinde proje komisyona geri gönderildi. Mücadelemiz rant ve talan projesi iptal edilene dek devam edecek. Gölcük’ün ranta ve talana açılmasına karşı belediye meclisi öncesinde Gölcük platformunun çağrısıyla bir araya geldik Mücadelemiz sonucu Belediye meclisinde alınan karar neticesinde proje komisyona geri gönderildi. Mücadelemiz rant ve talan projesi iptal edilene dek devam edecek” denildi.