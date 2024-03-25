İptal edilmişti: İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle durdurulan vapur seferleri yeniden başladı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan vapur seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 17.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı ve yolcu vapur seferlerinin saat 14.40 itibarıyla iptal edildiği belirtilmişti.