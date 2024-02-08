Irak, ABD'nin Bağdat saldırısını "egemenliğe düşmanca saldırı" olarak nitelendirdi

Irak yönetimi, ABD'nin başkent Bağdat'ta saldırı düzenlemesinin "egemenliğe saldırı olduğunu ve tüm anlaşmaları baltaladığını" açıkladı.

Irak yönetimi, ABD'nin başkent Bağdat'ta saldırı düzenlemesinin "egemenliğe saldırı olduğunu ve tüm anlaşmaları baltaladığını" açıkladı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Tahsin Hafaci, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına yaptığı saldırının Irak ve ABD arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirterek, "Irak'ın güvenliği ve selametini tehdit eden bu saldırıdan ABD ve koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Hafaci, saldırının Irak'ın egemenliğine karşı "düşmanca ihlal" olduğunu kaydederek, bunun bölgeye tehlikeli yankılarının olacağını vurguladı.

Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD Merkez Komutanlığı da (CENTCOM) ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediğini ve (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanın öldürüldüğünü duyurmuştu.