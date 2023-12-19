Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve heyeti Türkiye'de

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet, bugün Türkiye’ye geldi. Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Güncel 19.12.2023 10:42 Giriş: 19.12.2023 10:42

Güncelleme: 19.12.2023 17:17 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: DHA

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet, bugün Türkiye’ye geldi. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberinde Irak Savunma Bakanı Sabit Al Abbasi ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle bir takım ziyaretler gerçekleştiriyor. Iraklı heyetin ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da, Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırladı. Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı" denildi. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin çeşitli yönleriyle etraflıca ele alınması ve güncel bölgesel meselelerin görüşülmesi öngörülüyor.