Irak İslami Direnişi, İsrail'deki Rosh Pina Havaalanı’na saldırı düzenledi

Irak İslami Direnişi, İsrail'deki Rosh Pina Havaalanı’nda bulunan bir askeri kışlaya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, saldırılarına devam ediyor. Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'deki Rosh Pina Havaalanı’nda bulunan bir askeri kışlaya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırının işgale direnme operasyonlarının ikinci aşamasının bir parçası olduğu aktarılarak, Gazze halkına destek ve savunmasız Filistinli sivillere yönelik katliamlara yanıt olarak yapıldığı belirtildi.