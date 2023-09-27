Irak'ta facia | Düğünde yangın çıktı: En az 100 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 100 kişi hayatını kaybetti. Feci olayda yaralı sayısı ise 500’e yükseldi. Öte yandan Musul Valisi Necim el-Ciburi, hayatını kaybedenler için 1 haftalık yas ilan edildiğini duyurdu.

Irak’ın Musul kentinde Hamdaniye beldesinde bir düğün salonunda yangın çıktı.

Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada düğün salonundaki yangında 100 kişinin öldüğünü 500 kişinin de yaralandığını söyledi. Gelin ve damadın da hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi.

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

BÖLGEDEKİ TÜM HASTANELER ALARM DURUMUNDA

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, yetkililere acil duruma geçmesi için talimat verdi. Bölgedeki tüm hastaneler de alarm durumuna geçti. Yangının havai fişeklerden çıktığı ve salonun çatısından tüm binaya yayıldığı belirtiliyor.

Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Musul Valisi Necim el-Ciburi, hayatını kaybedenler için 1 haftalık yas ilan edildiğini duyurdu.

Yarın kentte bulunan tüm devlet kurumlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı veren Musul Valisi, bugün yapılacak etkinliklerin iptal edilmesini kararlaştırdı.

Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, yangının gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu yaşanan ihmal nedeniyle hızla yayıldığı kaydedildi.