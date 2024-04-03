Irak'ta TIR, yayaların arasına daldı: 6 çocuk hayatını kaybetti
Irak'ta bir TIR'ın yoldan geçen öğrencilere çarpması sonucu altı ilkokul çocuğu hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayın ardından kentte üç günlük yas ilan edildi.
Irak'ın Basra kentinde bir TIR'ın yoldan geçen öğrencilere çarpması sonucu 6 çocuk yaşamını yitirdi, 14'ü ağır yaralandı.
Irak İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Basra kentinde bir TIR şoförünün aracını yoldan geçen çoğu ilkokul öğrencisi çocukların üzerine sürdüğü belirtildi.
Kaza sonucu 6 çocuk yaşamını yitirirken 14'ü ağır yaralandı. Kazayı gerçekleştiren şoförün gözaltına alındığı aktarıldı.
BASRA'DA YAS İLAN EDİLDİ
Öte yandan yaşanan olay üzerine Basra Valisi Esad İdani, kentte 3 günlük yas ilan etti.
Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatılması talimatı verdi.
Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid de olayın detaylarının öğrenilmesi amacıyla Basra'ya özel temsilci gönderdi.