Irak'ta TIR, yayaların arasına daldı: 6 çocuk hayatını kaybetti

Irak'ta bir TIR'ın yoldan geçen öğrencilere çarpması sonucu altı ilkokul çocuğu hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayın ardından kentte üç günlük yas ilan edildi.

Dünya 03.04.2024 10:16 Giriş: 03.04.2024 10:16

Güncelleme: 03.04.2024 10:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA