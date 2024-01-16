Irak'tan İran'a "Erbil" notası

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarına protesto notası verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırıları sonrası İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarını çağırarak protesto notası verdi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı ve Erbil'e düzenlenen saldırıları şiddetli bir şekilde kınadığını belirten protesto notası verdi.

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok "sivil yerleşim birimine" çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Saldırılarda Iraklı iş insanı Peşrev Dizeyi ve 1 yaşındaki bebeğinin de hayatını kaybedenler arasında yer aldığı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Irak’ın Erbil kentinde ABD Konsolosluğu dahil birçok noktada füze ve İHA saldırıları düzenlendiği bildirilmişti

İran Devrim Muhafızları Ordusu füze saldırılarılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurulduğunu" bildirmişti. Devrim Muhafızları Ordusu, Mossad ve IŞİD hedeflerini vurduklarını kaydetmişti.

Saldırıların, IŞİD'in üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara karşı gerçekleştirildiği belirtilmişti.