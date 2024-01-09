Irak’ta doğum hastanesinde yangın: 4 bebek öldü, 36 kişi yaralandı

Irak'ın Divaniye kentinde bulunan kadın doğum hastanesinde gece saatlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 bebek hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Irak Sağlık Bakanı Salih el-Hesnavi, yangının hastanede tadilat yapan inşaat firmasına ait atık malzemelerin bulunduğu konteynerde çıktığını, hastane binasının yanmadığını ancak dumanla dolduğunu

Irak’ta bir doğum hastanesinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 4 bebek hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

Irak’ın güneyindeki Divaniye kentinde bulunan kadın doğum hastanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Irak Sağlık Bakanı Salih el-Hesnavi olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının hastanede tadilat yapan inşaat firmasına ait atık malzemelerin bulunduğu konteynerde çıktığını, hastane binasının yanmadığını ancak dumanla dolduğunu ifade etti. Bakan el-Hesnavi, dumandan etkilenen 4 bebeğin hayatını kaybettiğini aktardı.

SORUŞTURMANIN SONUÇLARI 3 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

El-Hesnavi, soruşturmanın nihai sonuçlarının 3 gün sonra açıklanacağını söyledi. Irak Kızılayı ise 36 kişinin yaralandığını, hastaneden 150 çocuk ile 190’dan fazla refakatçinin tahliye edildiğini duyurdu.

GÖREVDEN ALMA TALİMATI

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise Sağlık Bakanı el-Hesnavi ile Divaniye Valisi Meysem Abdulilah el-Şehet ile telefon görüşmesi yaparak, ihmali olan yetkililerin görevden alınmalarını ve hastanede tadilat işlerini yapan şirketin soruşturulmasını istedi.

Yangının kesin çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.