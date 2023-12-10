Irak’ta okullara bir haftalık 'yerel seçim tatili'

Irak’ta, 18 Aralık tarihinde yapılacak yerel seçimlerden dolayı okullar bir hafta tatil edildi.

Irak Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, okullarda yerel seçimler için süren hazırlıklardan dolayı 12 Aralık’tan başlayarak bir hafta boyunca tatil kararı alındığı duyuruldu.

Ülkedeki yerel seçim merkezleri okul binalarında kurulacak.

Irak Meclisi, ülkede yerel seçimlerin 18 Aralık tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştı.​​​​​​​