Irak’tan ABD Büyükelçiliği’ne nota

Irak, ABD’nin düzenlediği son saldırıdan dolayı ABD Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak, protesto notası verdi.



Irak, ABD’nin düzenlediği son saldırılar nedeniyle ABD Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin ülkenin batısında gerçekleştirdiği ve siviller ile güvenlik güçlerini hedef alan hava saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Berker’in bakanlığa çağırılarak, protesto notası verildiği aktarıldı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski’nin ülkede olmaması nedeniyle Berker’in bakanlığa çağırıldığı vurgulanan açıklamada, Irak topraklarının savaşan ülkeler arasında hesaplaşma alanı olmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, “Ülkemiz husumetler arasında güç göstermek için uygun bir yer değildir. Hükümet topraklarımız ve şehirlerimiz ile sivillerimizin ve güvenlik güçlerimizin hayatlarını korumak için ahlaki, ulusal ve anayasal sorumluluğun gerektirdiği her türlü çabayı gösterecektir” ifadeleri kullanıldı.

Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi ülkenin batısındaki Anbar kentindeki güvenlik güçlerini hedef alan ABD hava saldırısında 16 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Irak hükümeti, ABD’nin düzenlediği hava saldırılarında hayatlarını kaybedenler için ülke genelinde 3 günlük yas ilan ettiği açıklamıştı.