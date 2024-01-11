Irak’tan Türkiye’ye geliyordu: Petrol tankerine silahlı baskın!

Daha önce ABD ve İran arasında krize yol açan St. Nikolas isimli petrol tankeri, Irak’ın Basra kentinden Türkiye'ye yol aldığı sırada Umman yakınlarında silahlı grupların baskınına uğradı. Yönünü İran’a çeviren gemiyle temas kesildi.

Irak’tan Türkiye’ye gelen petrol tankeri silahlı baskına uğradı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu, bugün Umman açıklarında bir gemiye silahlı kişilerin bindiği yönünde ihbar aldıklarını duyurdu.

Yunanistan merkezli bir şirkete ait olan ve Irak’ın Basra kentinden İzmir’deki Aliağa Limanı’na giden petrol tankerinde 1’i Yunan 18’i Filipinli 19 mürettebatın bulunduğu, St. Nikolas adlı gemiyle telsiz temasının kesildiği öğrenildi.

Reuters'a açıklama yapan işletmeci Empire Navigation şirketi, 145 bin metreküp petrol taşıyan geminin Irak'ın Basra kentinden Süveyş Kanalı aracılığıyla Aliağa Limanı'na giderken sayıları 4-5 civarında olan askeri kıyafetli ve maskeli militanların baskınına uğradığını açıkladı.

St. Nikolas tankeri geçen sene ABD ve İran arasında krize yol açmıştı. ABD, İran'a yönelik yaptırımları deldiğini iddia ettiği gemiye bir süre el koymuştu.

Yemen'de İran destekli Husilerin Gazze'deki savaşa karşı Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan saldırıları nedeniyle son dönemde uluslararası sularda gemi kaçırma eylemlerinde büyük artış yaşanıyor.