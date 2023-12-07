İran, Basra Körfezi'nde 2 gemiye el koydu: 14 mürettebat gözaltında

İran, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt taşıyan" 2 gemiye el koydu. Geminin 14 mürettebatı ise gözaltına alındı.

İran, Basra Körfezi'nde 210 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen 2 gemiye el koydu.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kahramani, "Deniz güvenlik güçleri, Keşm Adası civarında 210 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 2 gemiyi ele geçirdi." dedi.

İranlı yetkili, geminin 14 kişilik mürettebatının gözaltına alındığını kaydetti.

İran, çarşamba günü de Basra Körfezi'nde 4 milyon 580 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen 2 tankere el koymuştu.