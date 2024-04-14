İran: Bölge ülkelerini İsrail'e saldırıdan 72 saat önce bilgilendirdik

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölge ülkelerini saldırıdan 72 saat önce saldırının mahiyeti konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölge ülkelerini saldırıdan 72 saat önce saldırının mahiyeti konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkedeki yabancı ülke büyükelçileri ile bakanlık binasında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tahran’da bulunan büyükelçiler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda Abdullahiyan, İsrail’e düzenledikleri saldırıyı değerlendirdi.

"BÖLGE ÜLKELERİNİ BİLGİLENDİRDİK"

Abdullahiyan, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "Bölge ülkelerini, saldırıdan 72 saat önce saldırının mahiyeti konusunda, ayrıca kısıtlı ve misilleme amaçlı olduğu hususunda bilgilendirdik" ifadesini kullandı.

Saldırıyı "meşru müdafaa" olarak nitelendiren Abdullahiyan, İran silahlı kuvvetlerinin "doğru hesaplamalarla, insansız hava araçları ve güdümlü füzeler ile İsrail’e ait askeri üssü hedef aldığını", söz konusu üssü, İran’ın "Şam’daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya katılan F35 uçaklarının kullandığını" ifade etti.

"SİVİL YERLEŞİM YERLERİ HEDEF ALINMADI"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’in önemli bir merkezini hedef aldıklarını aktararak, "Meşru savunmanın sınırlı olması ve Siyonist rejimin cezalandırılması, yanıtımızda herhangi bir sivil noktanın hedef alınmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.

Ticari ya da toplumsal bir bölgeyi hedef almadıklarını söyleyen Abdullahiyan, olası sorunlara karşı gerekli özenin gösterildiğini aktardı.

Abdullahiyan, "Amerika'nın askeri üslerinin bulunduğu bölgedeki kardeşlerimize ve dostlarımıza, meşru savunmadaki amacımızın sadece İsrail rejimini cezalandırmak olduğunu, bölgedeki Amerikalıları ve üslerini hedef almadığımızı duyurduk" diye konuştu.

"ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİK"

İranlı Bakan ayrıca, "ABD’yi, İsrail’e karşı yapılan saldırının sınırlı ve kendini savunma amaçlı olduğu yönünde bilgilendirdik" açıklamasında bulundu.

Bölgede gerilimin yükselmesini hiçbir zaman memnuniyetle karşılamadıklarını ifade eden Abdullahiyan, ABD'nin bazı ülkelerin sahasını veya topraklarını Tel Aviv'i savunmak ve desteklemek için kullanması halinde ise "söz konusu ülkedeki ABD askeri üssünün kaçınılmaz olarak hedef alınacağı" uyarısında bulundu.

Abdullahiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin 10 gün boyunca yürütülen uluslararası diplomatik çabaları beklediğini, son 72 saatlik süre içinde çeşitli ülke dışişleri bakanlarının kendilerine itidal tavsiyesinde bulunduğunu aktardı.

İran'a verilen tavsiyelerin İsrail’e yapılmadığını söyleyen Abdullahiyan, bu tutumu eleştirdi.