İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hafize Gaye Erkan'ın elini sıkmadı

Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, protokolde yer alan bütün erkeklerle el sıkışırken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın elini sıkmadı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havaliman'ında Reisi için karşılama düzenlendi. Reisi, protokolde yer alan bütün erkeklerle tokalaşırken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın elini sıkmadı.

Reisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda, Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'nin yer aldığı bir heyet törenle karşıladı.