İran Cumhurbaşkanı Reisi’den İsrail’e tehdit: “Siyonistler bu suçun bedelini ödeyecek”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail’in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi için yayımladığı taziye mesajında İsrail’i tehdit ederek, "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail’in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi için yayınladığı taziye mesajında İsrail’i tehdit ederek, "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından taziye mesajı yayınladı. Mesajında İsrail’i tehdit eden Reisi, “Katil siyonist rejimin Şam'a düzenlediği saldırıda Seyyid Razi Musevi’nin hayatını kaybetmesinden dolayı İran halkına başsağlığı diliyorum. Bu eylem, şüphesiz bölgedeki gaspçı siyonist rejimin hüsranının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir ve siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek” dedi.