İran'da art arda 2 patlama: 95 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Kerman eyaletinde İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerinde peş peşe 2 patlama meydana geldi. Patlamalarda 95 kişi hayatını kaybetti. 211 kişi de yaralandı. Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Yaralı sayısı resmi makamlarca ilk olarak 103 olarak duyurulmuştu.

İran'ın Kerman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada en az 103 kişinin hayatını kaybettiği, 211 kişinin yaralandığı bildirildi. Can kaybı ilerleyen saatlerde Sağlık Bakanlığınca 95 olarak güncellendi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

10 DAKİKA ARAYLA İKİ PATLAMA

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, can kaybı 95 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Eynullahi, Acil Durum Merkezi yetkililerinin can kaybı listesinde mükerrer isimler olduğu için önceki duyuruda ölü sayısını 103 olarak açıkladığını bildirdi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu ve can kaybının artabileceği aktarıldı.

Yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

KİRMAN VALİ YARDIMCISI: TERÖR SALDIRISI

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.

Fotoğraf: AA

İRAN'DAKİ SÜLEYMANİ ANMALARI

İran’ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor.

Süleymani’nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran’ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.