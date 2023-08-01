İran'da aşırı sıcaklar için önlem: Ülke genelinde 2 gün tatil ilan edildi

İran'da bazı kentlerde hava sıcaklığının 51, Tahran'da ise 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Hükümet, aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde iki gün tatil ilan etti.

Dünya 01.08.2023 10:28 Giriş: 01.08.2023 10:28

Güncelleme: 01.08.2023 10:31 Kaynak: AA

A- A A+