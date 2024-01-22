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İran'da bir asker, yatakhanedeki 5 askeri öldürdü

İran'ın Kirman kentinde bulunan kışlada bir asker, 5 askeri öldürdü. Saldırının gerekçesinin henüz bilinmediği dile getirilen açıklamada, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığı aktarıldı.

Dünya
  • 22.01.2024 09:22
  • Giriş: 22.01.2024 09:22
  • Güncelleme: 22.01.2024 09:39
Kaynak: AA
İran'da bir asker, yatakhanedeki 5 askeri öldürdü
Fotoğraf: AA

İran'ın Kirman kentinde bulunan kışlada bir asker, 5 kişiyi öldürdü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan olaya ilişkin bilgi verdi.

Gulamaliyan, "Askerlerimizden birinin yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Saldırının gerekçesinin henüz bilinmediğini dile getiren İranlı komutan, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığını aktardı.

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